2021-04-19: Роздрібні ціни на нафтопродукти та скраплений газ в корекції

За результатами моніторингу ринку нафтопродуктів в Україні 19 квітня 2021 р.відзначалося незначне падіння роздрібних цін на світлі нафтопродукти та скраплений газ.
За даними інформаційно-аналітичної системи online-моніторингу і аналізу ринків PsycheaFUEL 3.0,ціна бензину А-92 євро на українських АЗС трохи знизилася на 0.1% (-2.0 коп / л) до 27.59 грн / л, бензину А-95 євро — не знизилася на 0.0% (-1.0 коп / л) до 29.34 грн / л. Дизельне пальне євро не змінилося в ціні, яка складає 28.61 грн / л. Зріджений нафтовий газ СПБТ, використовуваний в якості моторного палива, за 19 квітня 2021 р не змінився в ціні, яка складає 15.77 грн / л. Частка ціни на зріджений нафтовий газ по відношенню до високооктановому бензину становить 53,7%.
|Вид пального
|серед., грн/л
|мін., грн/л
|доба, %
|тиждень, %
|Бензин А-92 євро
|27.59
|18.50
|-0.08
|-0.12
|Бензин А-95 євро
|29.34
|20.20
|-0.03
|-0.04
|Дизельное пальне
|28.61
|18.00
|0.01
|0.03
|Зріджений газ
|15.77
|11.15
|0.01
|0.14
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