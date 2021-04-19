2021-04-19: В дрібному опті ціни на бензини майже не змінилися

19 квітня 2021 на ринку нафтопродуктів в Україні відзначалося зростання цін на бензини А-92 євро, А-95 євро і дизельне пальне в дрібному опті.
За даними інформаційно-аналітичної системи online-моніторингу і аналізу ринків PsycheaFUEL 3.0, середня ціна дрібнооптових поставок бензину А-92 євро стала більшою на 0.15% (4 коп / л) до 25.95 грн / л. Вартість дрібнооптових партій бензину А-95 євро за день трохи підвищилася — на 0.1% (2 коп / л) до 26.94 грн / л. У той же час, дизельне пальне євро в дрібному опті виросли в ціні на 0.98% (23 коп / л) до 23.73 грн / л.
|Вид пального
|серед., грн/л
|доба, %
|тиждень, %
|місяць, %
|Бензин А-92 євро
|25.95
|0.15
|4.84
|4.37
|Бензин А-95 євро
|26.94
|0.07
|5.24
|4.53
|Дизельне пальне
|23.73
|0.98
|8.84
|6.14
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