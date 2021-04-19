ДТЕК Нафтогаз за останні 5 років видобув додатково майже 1,5 млрд куб. м газу

ДТЕК Нафтогаз за період з 2015 по 2020 рр. видобув додатково майже 1,5 млрд куб. м газу і приростив близько 7 млрд куб. м запасів.

Про це повідомив генеральний директор компанії Ігор Щуров, пише пресслужба компанії.

«ДТЕК Нафтогаз у 2018 році створив Технологічний центр… У рамках ТехноХаба планується працювати над технологіями для розробки важковидобувних запасів і збільшення життєвого циклу родовищ, шукати можливості для диверсифікації бізнесу відповідно до світових трендів декарбонізації та Green Deal», — йдеться у повідомленні.

Генеральний директор ДТЕК Нафтогаз Ігор Щуров зазначив, що нафтогазовий бізнес ДТЕК, який є технологічним і інноваційним лідером ринку, став бенчмарком для приватних і державних нафтогазових компаній України.

Читайте в «Терміналі», ДТЕК Нафтогаз видобув 475,68 млн куб. м природного газу за І квартал 2021 року та збільшив видобуток на 12,5% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року.