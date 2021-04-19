Енергоатом провів випробування енергоблока №2 ЗАЕС для виходу на ринок допоміжних послуг

На Запорізькій АЕС фахівці ДП «НАЕК «Енергоатом» та ПрАТ «НЕК «Укренерго» провели випробування енергоблока №2 щодо можливості надання допоміжних послуг з резерву підтримки частоти (РПЧ) оператору системи передачі в обсягах +/- 20 МВт.
Про це пише пресслужба Енергоатому.
«Випробування мають підтвердити відповідність другого енергоблока ЗАЕС вимогам Кодексу системи передачі, щоб отримати свідоцтво, яке надасть Енергоатому право вивести свій перший енергоблок на Ринок допоміжних послуг (РДП)», — йдеться у повідомленні.
Після завершення випробувань, згідно з регламентними процедурами, блок знову повернувся до номінальної потужності та нині працює у штатному режимі.
Раніше «Термінал» писав, Енергоблок №6 Запорізької АЕС відключено від енергосистеми й виведено в капітальний планово-попереджувальний ремонт.