Енергоблок №6 ЗАЕС відключено від енергосистеми

Енергоблок №6 Запорізької АЕС відключено від енергосистеми й виведено в капітальний планово-попереджувальний ремонт.
Про це пише пресслужба Енергоатому.
«Наразі в роботі знаходяться 3 енергоблоки Запорізької АЕС. Сумарна потужність генераторів становить 2930 МВт. На енергоблоці №1 йде 86 доба планового середнього ремонту, на енергоблоці №3 — 34 доба планового середнього ремонту», — йдеться у повідомленні.
Радіаційний фон в районі розташування Запорізької АЕС і в санітарно-захисній зоні (територія навколо АЕС радіусом 2,5 км) — 8-12 мікрорентген на годину, що відповідає природному радіаційному фону.
Раніше «Термінал» писав, енергоблок №3 Запорізької АЕС відключено від енергосистеми й виведено в середній планово-попереджувальний ремонт.