Міндовкілля говорить про зміну наративів щодо Чорнобильської зони

26 квітня світ вчергове згадуватиме аварію на Чорнобильській АЕС.

35 років тому життя українців розділилося на «до» та «після» аварії та залишило глибокий слід не лише в пам’яті, а й в долях людей, пише пресслужба Міндовкілля.

«Аби вшанувати ліквідаторів та постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС та нагадати всьому світу, що Чорнобиль це набагато більше, ніж просто згадка про катастрофу, Урядом розроблена та затверджена програма заходів до 35-х роковин», — йдеться у повідомленні.

Пресслужба Міндовкілля повідомила, що бачить різні напрями розвитку зони відчуження, серед них «бар’єрна функція та безпечне поводження з відпрацьованим ядерним паливом та радіоактивними відходами.

«Держава створює у зоні відчуження об’єкти, які завершать етап діяльності у сфері використання ядерної енергії – централізоване довгострокове зберігання і захоронення відпрацьованого ядерного палива та радіоактивних відходів», — зазначили в Міндовкіллі.

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