Міненерго пропонує відтермінувати вимоги до скрапленого газу

Міністерство енергетики розпочинає громадське обговорення проєкту постанови, якою пропонує перенести з 5 травня на 5 листопада 2021 року набуття чинності Технічним регламентом щодо вимог до газу скрапленого для автомобільного транспорту, комунально-побутового споживання та промислових цілей.

Цей крок необхідний для запобігання створенню кризової ситуації на ринку скрапленого газу і забезпечення його безперебійного постачання споживачам, пише пресслужба Міненерго.

«Для відтермінування початку дії регламенту запропоновано ухвалити постанову Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 29 липня 2020 р. № 667″, — йдеться у повідомленні.

Технічний регламент щодо вимог до газу скрапленого для автомобільного транспорту, комунально-побутового споживання та промислових цілей (далі – Технічний регламент) затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 29 липня 2020 р. № 667.

Проте урядовою постановою від 03 лютого 2021 р. № 66 термін вступу в дію вимог Технічного регламенту перенесено до 5 травня 2021 року. Після введення в дію Регламенту обіг та поставки на ринок скрапленого газу, який не відповідає вимогам Технічного регламенту, будуть заборонені. За вісім місяців з моменту ухвалення Технічного регламенту до Національного агентства з акредитації України Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України надійшло лише шість заявок на акредитацію та розширення сфери акредитації на виконання робіт з оцінки відповідності за Технічним регламентом. Станом на 14 квітня 2021 року Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України не затвердило жодного призначеного органу з оцінки відповідності газу скрапленого, що унеможливлює проведення оцінки відповідності Технічному регламенту та подальшу реалізацію на внутрішньому ринку України.

Отже, учасники ринку скрапленого газу позбавлені можливості отримати сертифікат відповідності або рішення про відповідність скрапленого газу вимогам цього Технічного регламенту.

Відтак, у разі початку дії Регламенту вже у травні є висока імовірність, що відсутність забезпечення оцінки відповідності скрапленого газу вимогам Технічного регламенту фактично зупинить господарську діяльність компаній, які здійснюють виробництво та постачання на ринок скрапленого газу України.

Це може призвести до товарного дефіциту на ринку скрапленого газу України, різких цінових коливань та вкрай негативно позначитися на споживачах скрапленого газу. Перш за все це матиме негативні наслідки для населення, яке використовує скраплений газ для комунально-побутового споживання.

Раніше «Термінал» писав, Міністерство енергетики подало на розгляд уряду проект постанови, яким пропонується перенести на травень 2021 року термін вступу в дію вимог Технічного регламенту щодо вимог до газу скрапленого для автомобільного транспорту, комунально-побутового споживання та промислових цілей.