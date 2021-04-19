SOCAR продовжує поставки азербайджанської нафти до Білорусі на регулярній основі

Держнафтокомпанія Азербайджану (SOCAR) продовжує постачання азербайджанської нафти в Білорусь на регулярній основі та в узгодженому порядку.

Про це повідомив офіційний представник компанії Ібрагім Ахмедов, пише АНГІ.

«З білоруською стороною в кінці минулого року було підписано угоду про регулярні поставки нафти терміном на рік. Відповідно до цієї угоди, SOCAR продовжує поставки азербайджанської нафти в Білорусь на регулярній основі й в узгодженому порядку», — заявив Ахмедов.

Раніше під час візиту президента Білорусі Олександра Лукашенка в Азербайджан держконцерн «Белнефтехим» домовився з SOCAR про спільну реалізацію вироблених в Білорусії нафтопродуктів. Згідно з підписаним документом основні напрямки співпраці орієнтовані на поліпшення взаємодії у сфері організації поставок азербайджанської нафти в Білорусію, а також активізації діалогу між виробниками й споживачами вуглеводневих ресурсів, технічного аудиту на білоруських НПЗ для підвищення ефективності.

Білорусь раніше диверсифікувала поставки нафти на два своїх НПЗ на тлі періодичних цінові розбіжності з основним і традиційним постачальником — Росією.

«Термінал» писав, Азербайджан може почати спільну переробку нафти в Білорусі.