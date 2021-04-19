У Чехії заявляють, що не допустять Росатом до тендеру на будівництво АЕС

У Чехії заявляють, що не допустять «Росатом» до тендеру на будівництво нового блоку на АЕС «Дуковани».

Про це сказав віце-прем’єр-міністр і міністр промисловості і торгівлі Чехії Карел Гавлічек в ефірі чеського телебачення, повідомляє видання Novinky.

«Зараз я не можу уявити, щоб «Росатом» потрапив в оцінку безпеки», — сказав Гавлічек.

Втім, за його словами, держава, остаточне рішення повинен прийняти уряд.

«Ми виключимо для «Росатома» можливість участі в тендері на поставку для« Дуковани »протягом кількох днів», — заявив своєю чергою віцепрем’єр-міністр Ян Гамачек. Найближчими днями Чехія повинна була надіслати опитувальник з питань безпеки тим, хто зацікавлений в будівництві АЕС.

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