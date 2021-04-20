2021-04-20: Дрібнооптові ціни на нафтопродукти та скраплений газ в корекції

20 квітня 2021 на ринку нафтопродуктів в Україні відзначалося не значне зростання цін на бензини А-92 євро, А-95 євро і дизельне пальне в дрібному опті.
За даними інформаційно-аналітичної системи online-моніторингу і аналізу ринків PsycheaFUEL 3.0, середня ціна дрібнооптових поставок бензину А-92 євро зросла — на 0.1% (2 коп / л) до 25.97 грн / л. Вартість дрібнооптових партій бензину А-95 євро за день змінилася на 0.14% (4 коп / л) до 26.98 грн / л. Водночас дизельне пальне євро в дрібному опті виросло в ціні на 0.27% (7 коп / л) до 23.81 грн / л.
|Вид топлива
|сред., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|30 дней, %
|Бензин А-92 евро
|25.97
|0.08
|4.89
|4.46
|Бензин А-95 евро
|26.98
|0.14
|5.36
|4.67
|Дизельное топливо евро
|23.81
|0.27
|8.94
|6.48
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