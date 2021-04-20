2021-04-20: На АЗС ціни повторили вчорашню тенденцію

За результатами моніторингу ринку нафтопродуктів в Україні 20 квітня 2021 р відзначалося незначне зростання роздрібних цін на світлі нафтопродукти та скраплений газ.
За даними інформаційно-аналітичної системи online-моніторингу і аналізу ринків PsycheaFUEL 3.0, ціна бензину А-92 євро на українських АЗС змінилася на 0.0% (1.0 коп / л) до 27.60 грн / л, бензину А-95 євро — не змінилася і становить 29.35 грн / л. Дизельне пальне подорожчало на 0.0% (1.0 коп / л) до 28.62 грн / л. Зріджений нафтовий газ СПБТ, використовуваний в якості моторного палива, за 20 квітня 2021 р не змінився в ціні, яка складає 15.77 грн / л.
Частка ціни на зріджений нафтовий газ по відношенню до високооктановому бензину становить 53,7%
|Вид палива
|серед., грн/л
|мін., грн/л
|доба, %
|тиждень, %
|Бензин А-92 євро
|27.60
|18.50
|0.04
|-0.08
|Бензин А-95 євро
|29.35
|20.20
|0.01
|-0.03
|Дизельне пальне
|28.62
|18.00
|0.05
|0.08
|Зріджений газ
|15.77
|11.15
|0.01
|0.15
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