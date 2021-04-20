2021-04-20: Нафта Brent торгується майже по $68 за барель

Ф’ючерси на нафту марки Brent з постачанням у червні у вівторок зранку під час торгів змінилися в ціні до 67,75 долара за барель.

Про це пише УНН з посиланням на дані Bloomberg.

За даними видання станом на 8:04, вартість ф’ючерсів на нафту марки Brent піднялася на 1,04%.

При цьому ціна травневих ф’ючерсів на нафту марки WTI зросла до 64,00 долара за барель, додавши 0,98%.

Ціни на нафту виросли у вівторок, оскільки ослаблення долара США надало підтримку сировинним товарам і очікуванням падіння запасів нафти в Сполучених Штатах, найбільшому світовому споживачі нафти, хоча зростання кількості випадків захворювання коронавірусом в Азії обмежив зростання, пише Reuters.

Котирування ф’ючерсів на нафту WTI зросли в ході азійських торгів у вівторок, пише «Investing.com».

На Нью-Йоркській товарній біржі ф’ючерси на нафту WTI з постачанням в червні торгуються за ціною $64,01 За барель, на момент написання даного коментаря піднявшись на 0,91%. На момент написання матеріалу нафту WTI знайшла підтримку на рівні $60,38. Ф’ючерс на нафту Brent з постачання в червні виріс на 0,94%, досягнувши позначки $67,68 за барель, а різниця в ціні між контрактами на нафту Brent і нафту WTI склала $3,67 за барель.