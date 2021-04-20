До Консультативного комітету УЕБ приєднується міжнародний експерт — доктор Еґберт Лаеґе

До Консультативного комітету УЕБ приєднався провідний фахівець європейського енергетичного ринку — доктор Еґберт Лаеґе, який тривалий час був членом правління Європейської енергетичної біржі EEX AG, Генеральним директором та президентом компанії Powernext SA.

Повідомляє Українська енергетична біржа.

Наголошується, що Еґберт Лаеґе має безпрецедентний колосальний досвід побудови ефективних біржових енергетичних ринків та енергетичного трейдингу. На теперішній час являється старшим радником Бостонської консалтингової групи, інвестором та невиконавчим директором EMEX (Eastern Med. Energy Exchange), членом наглядової ради міжнародної біржі електроенергії у Парижі – EPEXSpot та виконує ряд інших функцій в сфері бізнес-консультування.

Під керівництвом Еґберта Лаеґе було значно розширено позиції платформи PEGAS, що виникла в результаті співпраці між EEX та Powernext, до провідної торгової платформи для торгівлі природним газом в ЄС, що прискорила інтеграцію Європейського газового ринку. Еґберта Лаеґе керував створенням та очолював EEX Asia в Сінгапурі.

Як Член Консультативного комітету ТБ «УЕБ» доктор Еґберт Лаеґе долучається до формування стратегічних рішень для розвитку Української енергетичної біржі, зокрема, і з питань посилення міжнародного співробітництва.

Раніше Термінал писав, що європейський трейдер «MET Україна» виходить на торги УЕБ.