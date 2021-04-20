До Консультативного комітету УЕБ приєднується міжнародний експерт — доктор Еґберт Лаеґе

Обновлено: Апрель 20, 2021. Тэги: , ,

До Консультативного комітету УЕБ приєднується міжнародний експерт — доктор Еґберт Лаеґе

До Консультативного комітету УЕБ приєднався провідний фахівець європейського енергетичного ринку — доктор Еґберт Лаеґе, який тривалий час був членом правління Європейської енергетичної біржі EEX AG, Генеральним директором та президентом компанії Powernext SA.

Повідомляє Українська енергетична біржа.

Наголошується, що Еґберт Лаеґе має безпрецедентний колосальний досвід побудови ефективних біржових енергетичних ринків та енергетичного трейдингу. На теперішній час являється старшим радником Бостонської консалтингової групи, інвестором та невиконавчим директором EMEX (Eastern Med. Energy Exchange), членом наглядової ради міжнародної біржі електроенергії у Парижі – EPEXSpot та виконує ряд інших функцій в сфері бізнес-консультування.

Під керівництвом Еґберта Лаеґе було значно розширено позиції платформи PEGAS, що виникла в результаті співпраці між EEX та Powernext, до провідної торгової платформи для торгівлі природним газом в ЄС, що прискорила інтеграцію Європейського газового ринку. Еґберта Лаеґе керував створенням та очолював EEX Asia в Сінгапурі.

Як Член Консультативного комітету ТБ «УЕБ» доктор Еґберт Лаеґе долучається до формування стратегічних рішень для розвитку Української енергетичної біржі, зокрема, і з питань посилення міжнародного співробітництва.

Раніше Термінал писав, що європейський трейдер «MET Україна» виходить на торги УЕБ.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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