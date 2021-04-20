Меркель висловилася у ПАРЕ про Північний поток-2

У Європі є протиріччя по Північному потоку-2, але газ по Північному потоку-1 не гірше, ніж транзитний з України, заявила канцлер ФРН Ангела Меркель, виступаючи по відеозв’язку в Парламентській асамблеї Ради Європи.

Передає Прайм.

«Я знаю про протиріччя у зв’язку з Північним потоком-2, знаю позицію багатьох країн-членів (ПАРЄ). Як ЄС ми знайшли спільну позицію шляхом зміни газової директиви для дозволу для цього трубопроводу. У всякому разі хочу вказати, що газ не Північного потоку-2, який поки не прокачується, а газ Північного потоку-1 не гірше того, що йде транзитом через Україну або газ, який приходить з Росії через Туреччину», — сказала Меркель.

«У мене виникає враження, що в питанні про Північний потік 2 йдеться про більш масштабний конфлікт, який відноситься до питання, як широко ми хочемо вести торгівлю з Росією, зокрема, в енергетичній сфері. Німеччина прийняла рішення про будівництво Північного потоку-2, — додала Меркель.

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