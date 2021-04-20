САП вдруге скасував постанову про закриття справи Роттердам+

В.о. керівника САП вдруге скасував постанову прокурора Пономаренка про закриття справи «Роттердам+».
Про це йдеться на сторінці в Фейсбук НАБУ.
«Максим Грищук також скасував постанову про відновлення розслідування, яка передувала закриттю. Таким чином слідство не втратило дорогоцінні процесуальні дні, які необхідні для його завершення та скерування справи до суду», — йдеться у повідомленні.
Нагадуємо, процесуальний керівник Віталій Пономаренко тричі закривав «справу Роттердам+»:
у серпні 2020 року (відновлено ВАКС у жовтні 2020 року);
у січні 2021 року (відновлено в.о керівника САП);
у квітня 2021 року (відновлено в.о керівника САП).
Раніше «Термінал» писав, Національне антикорупційне бюро України заявляє, що прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Віталій Пономаренко втретє закрив справу «Роттердам+».