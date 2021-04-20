Світові інвестори закликали банки не підтримувати викопне паливо

Обновлено: Апрель 20, 2021. Тэги: , ,

Світові інвестори закликали банки не підтримувати викопне паливо

Інвестори, що управляють активами на суму $ 11 трлн, закликали найбільші банки світу поступово відмовитися від фінансування компаній, що беруть участь у видобутку викопного палива.

Про це пише АНГІ.

Вони пропонують направити свої сили на досягнення цілей Паризької угоди по клімату. Все більше  активістів, політичних діячів і інвесторів зараз закликають галузь використовувати свої величезні ресурси для сприяння переходу до економіки з нульовими викидами.

«Вкрай необхідно, щоб банки зробили і прискорили заходи на підтримку цілей Паризької угоди», — зауважила генеральний директор Групи інституційних інвесторів зі зміни клімату Стефані Пфайфер.

Зібрана IIGCC група з 35 інвесторів,серед яких підрозділ Federated Hermes Inc.EOSіPacific Investment Management Сo.,звернулася до 27 банків з проханням взяти на себе зобов’язання щодо скорочення викидів парникових газів в рамках діяльності до 2050 року, в тому числі пов’язаних з кредитуванням, торговими операціями й андеррайтингом,і встановити проміжні цільові показники скорочення викидів.

Читайте також в «Терміналі», у  Кабміні відбулася онлайн-нарада щодо цінової ситуації на ринку пального, а також заходів із протидії незаконному обігу та роздрібній торгівлі пальним в Україні.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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