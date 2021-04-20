Світові інвестори закликали банки не підтримувати викопне паливо

Інвестори, що управляють активами на суму $ 11 трлн, закликали найбільші банки світу поступово відмовитися від фінансування компаній, що беруть участь у видобутку викопного палива.



Про це пише АНГІ.

Вони пропонують направити свої сили на досягнення цілей Паризької угоди по клімату. Все більше активістів, політичних діячів і інвесторів зараз закликають галузь використовувати свої величезні ресурси для сприяння переходу до економіки з нульовими викидами.

«Вкрай необхідно, щоб банки зробили і прискорили заходи на підтримку цілей Паризької угоди», — зауважила генеральний директор Групи інституційних інвесторів зі зміни клімату Стефані Пфайфер.

Зібрана IIGCC група з 35 інвесторів,серед яких підрозділ Federated Hermes Inc.EOSіPacific Investment Management Сo.,звернулася до 27 банків з проханням взяти на себе зобов’язання щодо скорочення викидів парникових газів в рамках діяльності до 2050 року, в тому числі пов’язаних з кредитуванням, торговими операціями й андеррайтингом,і встановити проміжні цільові показники скорочення викидів.

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