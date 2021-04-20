У Німеччині закликали зупинити «Північний потік-2″ у разі загострення ситуації на Донбасі

Євросоюзу необхідно виробити консолідовану позицію стосовно Росії та інших країн.

Таку заяву зробила кандидат у канцлери Німеччини Анналена Бербок (представляє парію «Союз-90/«Зелені»), закликавши до проведення «сильної зовнішньої політики ЄС».

«Ми бачили, що, якщо буде не вистачати німецького зовнішньополітичного голосу, чи то щодо ескалації в Україні, чи щодо позиції стосовно, чи щодо «Північного потоку-2», чи інших проєктів, то Європа буде стерта. Для мене це означає – треба бути ясними по суті, зберігати діалог при одночасній жорсткості», – сказала вона.

До цього заступник голови Вільної демократичної партії ФРН Александр фон дер Венге Ламбсдорфф заявив в інтерв’ю Passauer Neue Presse, що Москва створює умови для військового втручання в ситуацію на Донбасі.

«Тоді проєкт газопроводу «Північний потік-2» повинен бути негайно зупинений, це абсолютно очевидно», – заявив Ламбсдорфф.

Глава Європейської народної партії (провідна партія Європарламенту) Манфред Вебер заявив, що проєкт «Північний потік-2» повинен бути зупинений в разі подальшої ескалації ситуації на сході України. Як заявив Вебер в інтерв’ю Redaktionsnetzwerk Deutschland, Європа повинна направити Росії «недвозначний сигнал».

Читайте в «Терміналі» також, німецька організація із захисту навколишнього середовища (DUH) подала позов до адміністративного суду Гамбурга, оскаржуючи дозвіл німецького регулятора на будівництво трубопроводу «Північний потік 2″, йдеться в заяві організації.