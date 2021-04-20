У Німеччині закликали зупинити «Північний потік-2″ у разі загострення ситуації на Донбасі

Обновлено: Апрель 20, 2021. Тэги: , ,

У Німеччині закликали зупинити «Північний потік-2″ у разі загострення ситуації на Донбасі

Євросоюзу необхідно виробити консолідовану позицію стосовно Росії та інших країн.

Таку заяву зробила  кандидат у канцлери Німеччини Анналена Бербок (представляє парію «Союз-90/«Зелені»), закликавши до проведення «сильної зовнішньої політики ЄС».

«Ми бачили, що, якщо буде не вистачати німецького зовнішньополітичного голосу, чи то щодо ескалації в Україні, чи щодо позиції стосовно, чи щодо «Північного потоку-2», чи інших проєктів, то Європа буде стерта. Для мене це означає – треба бути ясними по суті, зберігати діалог при одночасній жорсткості», – сказала вона.

До цього заступник голови Вільної демократичної партії ФРН Александр фон дер Венге Ламбсдорфф заявив в інтерв’ю Passauer Neue Presse, що Москва створює умови для військового втручання в ситуацію на Донбасі.

«Тоді проєкт газопроводу «Північний потік-2» повинен бути негайно зупинений, це абсолютно очевидно», – заявив Ламбсдорфф.

Глава Європейської народної партії (провідна партія Європарламенту) Манфред Вебер заявив, що проєкт «Північний потік-2» повинен бути зупинений в разі подальшої ескалації ситуації на сході України. Як заявив Вебер в інтерв’ю Redaktionsnetzwerk Deutschland, Європа повинна направити Росії «недвозначний сигнал».

Читайте в «Терміналі» також, німецька організація із захисту навколишнього середовища (DUH) подала позов до адміністративного суду Гамбурга, оскаржуючи дозвіл німецького регулятора на будівництво трубопроводу «Північний потік 2″, йдеться в заяві організації.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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