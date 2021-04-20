Укртранснафта планує до 2,5 млн грн щомісячного доходу від управління «Самара-Західний напрямок»

АТ «Укртранснафта» зобов’язується забезпечити від 1,1 до 2,5 млн грн щомісячного доходу держави від управління українською частиною нафтопродуктопроводу «Самара-Західний напрямок».

З такою умовою компанія планує підписати із Агентством з розшуку та менеджменту активів (АРМА) договір на управління, пише пресслужба компанії.

«Для управління нафтопродуктопроводом Укртранснафта вже створила у своїй організаційній структурі окремий департамент. До його складу ввійшли працівники Укртранснафти і ТОВ «Прикарпатзахідтранс» – провідні спеціалісти з транспортування нафтопродуктів магістральними трубопроводами», — йдеться у повідомленні.

Укртранснафта планує провести низку перемовин з власниками ресурсу з боку Республіки Білорусь та Російської Федерації і укласти договори про надання АТ «Укртранснафта» послуг з транспортування дизельного пального.

«Транспортування — наш профільний бізнес. Тим паче частина нафтопродуктопроводу проходить в одному технологічному коридорі з нафтопроводом «Дружба», тож певні наші операційні витрати не зростуть.

Нагадаємо, 16 квітня 2021 р. Укртранснафта перемогла у конкурсі АРМА на управителя частиною нафтопродуктопроводу «Самара-Західний напрямок».

«Термінал» писав, за підсумками розгляду пропозицій учасників конкурсу з відбору управителя для частини магістрального нафтопродуктопроводу «Самара – Західний напрямок» Тендерний комітет АРМА з питань управління активами ухвалив рішення про обрання переможцем конкурсу АТ «Укртранснафта».