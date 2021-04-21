2021-04-21: Нафта Brent торгується на позначці у $68 за барель

Ф’ючерси на нафту Brent з поставкою в червні змінилися на 0,59%, досягнувши позначки $66,18 за барель, а різниця в ціні між контрактами на нафту Brent і нафту WTI склала $ 3,95 за барель.



Про це пише «Investing.com».

Котирування ф’ючерсів на нафту WTI знизилися в ході азійських торгів у середу.

На Нью-Йоркській товарній біржі ф’ючерси на нафту WTI з поставкою в червні торгуються за ціною $62,23 за барель, на момент написання даного коментаря опустившись на 0,70%. На момент написання матеріалу нафту WTI знайшла підтримку на рівні $61,54.