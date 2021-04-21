2021-04-21: В дрібному опті ціни майже не змінилися

21 квітня 2021 на ринку нафтопродуктів в Україні відзначалося зниження цін на бензини А-92 євро, А-95 євро і дизельне пальне в дрібному опті.
За даними інформаційно-аналітичної системи online-моніторингу і аналізу ринків PsycheaFUEL 3.0, середня ціна дрібнооптових поставок бензину А-92 євро знизилася — на 0.0% (-1 коп / л) до 25.96 грн / л. Вартість дрібнооптових партій бензину А-95 євро за день майже не знизилася — на 0.0% (-1 коп / л) до 26.97 грн / л. Водночас дизельне пальне євро в дрібному опті змінилося в ціні на 0.31% (-7 коп / л) до 23.72 грн / л.
|Вид пального
|серед., грн/л
|доба, %
|тиждень, %
|30 днів, %
|Бензин А-92 євро
|25.96
|-0.03
|4.63
|4.52
|Бензин А-95 євро
|26.97
|-0.04
|5.13
|4.76
|Дизельне пальне
|23.72
|-0.31
|7.58
|6.22
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