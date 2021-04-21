ДП «Оператор ринку» провело аудит фінансової звітності за 2020 рік

Державне підприємство «Оператор ринку» завершило аудит фінансової звітності за 2020 рік та отримало позитивний висновок аудиторів однієї з провідних міжнародних компаній в сфері фінансового консалтингу та аудиту ТОВ «БЕЙКЕР ТІЛЛІ УКРАЇНА».

Повідомляє Оператор ринку.

Аудит підтвердив, що фінансова звітність відображає достовірно фінансовий стан ДП «Оператор ринку» у 2020 році.

Аудитори відмітили, що ДП «Оператор ринку» дотримувалося усіх норм фінансової та бухгалтерської звітності, вчасно і в повному обсязі сплачувало податки та збори.

Згідно з фінансовою звітністю підприємства за минулий рік, у 2020 році ДП «Оператора ринку» отримало 20 мільйонів чистого прибутку та сплатило до бюджетів різного рівня 133,8 мільйонів податків і зборів.

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