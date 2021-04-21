Енергоатом опрацьовує питання будівництва в Україні малих модульних реакторів

В Енергоатомі провели зустріч з представниками компанії NuScale Power, під час якої американська сторона презентувала технологію малого модульного реактора.

Повідомляє Енергоатом.

У відеоконференції взяли участь т. в. о. президента НАЕК «Енергоатом» Петро Котін, віцепрезидент Компанії Герман Галущенко, співзасновник і головний технічний директор компанії NuScale Power Хосе Рейес, а також представники Держатомрегулювання та Державного науково-технічного центру з ядерної та радіаційної безпеки (ДНТЦ ЯРБ).

Реакторний модуль, ліцензування й експлуатацію якого обговорювали сторони, може використовуватися не лише для постачання електроенергії, а й для виробництва водню та знесолення води і для спільної роботи з вітроустановками.

Раніше Термінал писав, що строк експлуатації більшості українських атомних енергоблоків може бути продовжений у два рази.