ГарПок: Заборгованість Укренерго за «зеленим» тарифом у 2021 зросла ще на 3 млрд грн

За даними держпідприємства «Гарантований покупець», станом на 15 квітня 2021 року заборгованість НЕК «Укренерго» перед «ГарПоком», яка є джерелом розрахунків за «зеленим» тарифом, становила 15,3 млрд грн, з них за 2021 – 3 млрд грн, 2020 року – 12,3 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Борги Укренерго за 2020 року становлять понад 14 млрд грн.

Станом на 15 березня заборгованість «Укренерго» перед «ГарПоком», яка є джерелом розрахунків за «зеленим» тарифом, становила 17,2 млрд грн. У тому числі за 2021 рік – 2,86 млрд грн, 2020 року – 14,3 млрд грн.

«Термінал» писав, ДП «Гарантований покупець» в січні-березні 2021 року купило на ринку 734,059 тис. МВт-год електроенергії для забезпечення потреб населення, крім закупівель у НАЕК «Енергоатом», відповідно до покладених спеціальним зобов’язанням (ПСО).