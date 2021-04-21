ГарПок: Заборгованість Укренерго за «зеленим» тарифом у 2021 зросла ще на 3 млрд грн

Обновлено: Апрель 21, 2021. Тэги: , , ,

ГарПок: Заборгованість Укренерго за «зеленим» тарифом у 2021 зросла ще на 3 млрд грн

За даними держпідприємства «Гарантований покупець», станом на 15 квітня 2021 року заборгованість НЕК «Укренерго» перед «ГарПоком», яка є джерелом розрахунків за «зеленим» тарифом, становила 15,3 млрд грн, з них за 2021 – 3 млрд грн, 2020 року – 12,3 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Борги Укренерго за 2020 року становлять понад 14 млрд грн.

Станом на 15 березня заборгованість «Укренерго» перед «ГарПоком», яка є джерелом розрахунків за «зеленим» тарифом, становила 17,2 млрд грн. У тому числі за 2021 рік – 2,86 млрд грн, 2020 року – 14,3 млрд грн.

«Термінал» писав, ДП «Гарантований покупець» в січні-березні 2021 року купило на ринку 734,059 тис. МВт-год електроенергії для забезпечення потреб населення, крім закупівель у НАЕК «Енергоатом», відповідно до покладених спеціальним зобов’язанням (ПСО).

Автор:

(Всего статей: 17961)

РедакцияСвязаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
«
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоты, газ, Компании, Официоз, Торговля, энергетика

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Ваши Имя Фамилия (обязательно):

Ваш контактный телефон:

Ваш E-Mail (обязательно):

Ваше сообщение:

Исправить это! :)

Ошибка:

Как правильно: