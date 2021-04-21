Комітет ВР звернувся до Уряду щодо необхідності продовження терміну дії ПСО для виробників теплової енергії

Народні депутати – члени Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг звернулися до Кабінету Міністрів України з пропозицією ініціювати терміновий розгляд питання продовження терміну дії ПСО для виробників теплової енергії до вирішення проблем формування їх критичної заборгованості за використаний природний газ та створення передумов їх виходу з кризового стану.

Інформує Комітет ВР з питань енергетики та ЖКП.

Як зазначається у зверненні, в умовах карантинних обмежень, які негативно позначаються на фінансовій стійкості населення, закінчення дії Положення про ПСО може спричинити загрозу утворення значної кількості проблемних ситуацій для підприємств ТКЕ в усіх населених пунктах України, що і без того знаходяться у критичному стані.

Згідно з постановою від 19 жовтня 2018 року № 867 «Про затвердження Положення про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу» обов’язок постачати виробникам теплової енергії природний газ на умовах та у порядку, що визначені цим Положенням, завершується 1 травня 2021 р.

Раніше Термінал писав, що Нафтогаз знизив ціни на газ за ПСО для виробників тепла у березні.