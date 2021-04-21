Оператор газосховищ України залучив 100-го іноземного замовника

Обновлено: Апрель 21, 2021. Тэги: , ,

Оператор газосховищ України залучив 100-го іноземного замовника

У квітні 2021 року Оператор газосховищ України залучив 100-го іноземного замовника послуг.

Ним став газовий трейдер з Чеської Республіки, пише пресслужба компанії.

Всього в українських ПСГ зберігають газ компанії з 26 країн світу. До початку поточного року це були держави ЄС, США та Канади. З 2021-го послугами вітчизняних газосховищ користуються й азійські компанії – з Об’єднаних Арабських Еміратів, Сінгапуру та Гонконгу.

За рік кількість іноземних клієнтів Оператора газосховищ України збільшилася у два рази. На початку 2020 року ця цифра становила 47 компаній.

Першим клієнтом з-за кордону, який скористався  послугами українських ПСГ, стала компанія з Франції у 2016 році.

«Термінал» писав, протягом березня поточного року з ПСГ відібрано 2,2 млрд куб. м, що у 17 разів перевищує показники відбору за аналогічний період минулого року.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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