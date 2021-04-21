У квітні 2021 року Оператор газосховищ України залучив 100-го іноземного замовника послуг.

Ним став газовий трейдер з Чеської Республіки, пише пресслужба компанії.

Всього в українських ПСГ зберігають газ компанії з 26 країн світу. До початку поточного року це були держави ЄС, США та Канади. З 2021-го послугами вітчизняних газосховищ користуються й азійські компанії – з Об’єднаних Арабських Еміратів, Сінгапуру та Гонконгу.

За рік кількість іноземних клієнтів Оператора газосховищ України збільшилася у два рази. На початку 2020 року ця цифра становила 47 компаній.

Першим клієнтом з-за кордону, який скористався послугами українських ПСГ, стала компанія з Франції у 2016 році.

«Термінал» писав, протягом березня поточного року з ПСГ відібрано 2,2 млрд куб. м, що у 17 разів перевищує показники відбору за аналогічний період минулого року.