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Вісім найбільших міжнародних нафтогазових компаній виставили на продаж активів на $110 млрд

Обновлено: Апрель 21, 2021. Тэги: , , , , , , , , , ,

Вісім найбільших міжнародних нафтогазових компаній виставили на продаж активів на $110 млрд

Вісім найбільших міжнародних нафтогазових компаній виставили на продаж десятки активів — нафтові і газові родовища, а також НПЗ по всьому світу. Загальна вартість цих активів перевищує $110 млрд.

Передає Нефть Капитал.

У розпродажі два завдання: скорочення корпоративних боргів і зниження емісії вуглекислого газу. Однак через невизначеність щодо подальших змін попиту на нафту, газ і нафтопродукти (через пандемію коронавірусу і новацій в кліматичному регулюванні) ринкові перспективи реалізації цих активів в даний час сумнівні.

ExxonMobil, Chevron, ConocoPhillips, Royal Dutch Shell, BP, Total, Eni і Equinor розпродають активи з ресурсним потенціалом близько 68 млрд барелів нафтового еквівалента, що можна порівняти, згідно з оцінкою норвезької консалтингової компанії Rystad Energy, зі світовим попитом на нафту протягом двох років. Раніше подібний розпродаж надавав би відмінні можливості для скупки активів, що подешевшали, для невеликих компаній. Однак на тлі звуження кола претендентів через зростаюче небажання інвестиційного співтовариства кредитувати нафтогазові проекти перспективи такої масштабної реалізації активів, що стали зайвими для міжнародних нафтогазових компаній, поставлені під питання.

З одного боку, масштабний розпродаж нафтогазових активів матиме негативний вплив на нафтові котирування, якщо на ці активи не знайдеться покупців. Але, з іншого боку, падіння інвестицій в базовий бізнес найбільших нафтових компаній в перспективі призведе до скорочення пропозиції на ринку і підвищення цін на нафту, що в підсумку підвищить і вартість їх ресурсів. За інформацією Reuters, нафтогазові корпорації ExxonMobil і BP збираються розпродати в найближчі роки активи на $25 млрд, тоді як Shell має намір щорічно продавати їх на загальну суму по $5 млрд.

Раніше Термінал писав, що газотранспортна інфраструктура України буде задіяна для експорту екологічно чистого палива до ЄС.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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