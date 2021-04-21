Вісім найбільших міжнародних нафтогазових компаній виставили на продаж активів на $110 млрд

Вісім найбільших міжнародних нафтогазових компаній виставили на продаж десятки активів — нафтові і газові родовища, а також НПЗ по всьому світу. Загальна вартість цих активів перевищує $110 млрд.

Передає Нефть Капитал.

У розпродажі два завдання: скорочення корпоративних боргів і зниження емісії вуглекислого газу. Однак через невизначеність щодо подальших змін попиту на нафту, газ і нафтопродукти (через пандемію коронавірусу і новацій в кліматичному регулюванні) ринкові перспективи реалізації цих активів в даний час сумнівні.

ExxonMobil, Chevron, ConocoPhillips, Royal Dutch Shell, BP, Total, Eni і Equinor розпродають активи з ресурсним потенціалом близько 68 млрд барелів нафтового еквівалента, що можна порівняти, згідно з оцінкою норвезької консалтингової компанії Rystad Energy, зі світовим попитом на нафту протягом двох років. Раніше подібний розпродаж надавав би відмінні можливості для скупки активів, що подешевшали, для невеликих компаній. Однак на тлі звуження кола претендентів через зростаюче небажання інвестиційного співтовариства кредитувати нафтогазові проекти перспективи такої масштабної реалізації активів, що стали зайвими для міжнародних нафтогазових компаній, поставлені під питання.

З одного боку, масштабний розпродаж нафтогазових активів матиме негативний вплив на нафтові котирування, якщо на ці активи не знайдеться покупців. Але, з іншого боку, падіння інвестицій в базовий бізнес найбільших нафтових компаній в перспективі призведе до скорочення пропозиції на ринку і підвищення цін на нафту, що в підсумку підвищить і вартість їх ресурсів. За інформацією Reuters, нафтогазові корпорації ExxonMobil і BP збираються розпродати в найближчі роки активи на $25 млрд, тоді як Shell має намір щорічно продавати їх на загальну суму по $5 млрд.

Раніше Термінал писав, що газотранспортна інфраструктура України буде задіяна для експорту екологічно чистого палива до ЄС.