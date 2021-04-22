2021-04-22: Нафта Brent торгується по $65 за барель

Обновлено: Апрель 22, 2021. Тэги: , , , , , , ,

2021-04-22: Нафта Brent торгується по $65 за барель

Ф’ючерси на нафту марки Brent з постачанням у червні у четвер зранку під час торгів змінилися в ціні до 65,04 долара за барель.

Про це пише УНН з посиланням на дані торгів.

За даними станом на 8:03, вартість ф’ючерсів на нафту марки Brent знизилася на 0,43%.

При цьому ціна червневих ф’ючерсів на нафту марки WTI впала до 61,05 долара за барель, втративши 0,49, свідчать дані з Bloomberg.

Ціни на нафту падали третій день підряд в четвер, оскільки несподіване збільшення запасів нафти в США і зростання кількості випадків захворювання COVID-19 в Індії і Японії викликали побоювання, що відновлення світової економіки і попиту на паливо може сповільнитися, пише Reuters.

На Нью-Йоркській товарній біржі ф’ючерси на нафту WTI з постачанням в червні торгуються за ціною $61,02 за барель, на момент написання даного коментаря опустившись на 0,54%, пише «Investing.com».

На момент написання матеріалу нафту WTI знайшла підтримку на рівні $60,67. Ф’ючерс на індекс USD, що показує відношення долара США до кошика із шести основних валют, знизився на 0,11% і торгується на позначці $91,030. Що стосується інших товарів, що торгуються на ICE, ф’ючерс на нафту Brent з постачанням в червні знизився на 0,46%, досягнувши позначки $65,02 за барель, а різниця в ціні між контрактами на нафту Brent і нафту WTI склала $4,00 за барель.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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