2021-04-23: На АЗС ціни на бензини не змінилися

За результатами моніторингу ринку нафтопродуктів в Україні 22 квітня 2021 р роздрібні ціни на світлі нафтопродукти та скраплений газ залишилися без змін.
За даними інформаційно-аналітичної системи online-моніторингу і аналізу ринків PsycheaFUEL 3.0, ціна бензину А-92 євро на українських АЗС змінилася на 0.0% (1.0 коп / л) до 27.61 грн / л, бензину А-95 євро — не змінилася і становить 29.35 грн / л. Дизельне пальне євро трохи подешевшало на 0.1% (-3.0 коп / л) до 28.59 грн / л. Зріджений нафтовий газ СПБТ, використовуваний в якості моторного пального, за 21 квітня 2021 р не змінився в ціні на 0.0% (0.0 коп / л) до 15.77 грн / л. Частка ціни на зріджений нафтовий газ по відношенню до високооктановому бензину становить 53,7%.
|Вид пального
|серед., грн/л
|мін., грн/л
|доба, %
|тиждень, %
|Бензин А-92 евро
|27.61
|18.50
|0.02
|-0.06
|Бензин А-95 евро
|29.35
|20.20
|0.01
|-0.02
|Дизельное топливо Евро
|28.59
|18.00
|-0.10
|-0.02
|Сжиженный газ
|15.77
|11.15
|-0.03
|0.12
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