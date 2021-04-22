Через майданчик Української енергетичної біржі продано один із найдорожчих лотів Держгеонадр

21 квітня у системі Прозорро.Продажі відбувся аукціон із продажу спецдозволу на користування надрами Юліївського родовища (Золочівського блоку), що на Харківщині.

Повідомляє УЕБ.

Стартова ціна лота сягала 58,7 млн грн. Переможною ж стала пропозиція у понад 120,6 млн грн. Тобто вартість зросла більше, ніж на 205 %. Державний бюджет отримав чималий додатковий дохід, а власник спецдозволу зможе 20 років видобувати тут природний газ, конденсат та супутні корисні компоненти, такі як етан, пропан, бутан, гелій.

«Ми вкотре підтвердили, що є надійними та відповідальними партнерами на ринку прозорих аукціонів. Адже наші менеджери не лише завжди допомагають Державній службі геології та надр України успішно заводити лоти у систему, а й активно працюють у напрямку залучення та підготовки великих інвесторів до участі в таких торгах. Тож і цього разу переможець за один із найдорожчих лотів із спецдозволів на користування надрами працював саме на майданчику ТБ «УЕБ». Ми вітаємо АТ «Укргазвидобування» із перемогою та бажаємо розвитку галузі», – коментує Голова біржового комітету ТБ «Українська енергетична біржа» Олексій Дубовський.

Загалом у системі Прозорро.Продажі відбулося понад 150 успішних аукціонів із продажу спецдозволів на користування надрами, які принесли бюджету більше 1,6 млрд грн. Беззаперечним лідером ринку залишається майданчик Української енергетичної біржі, який охоплює понад 70% цього напрямку торгів за рівнем доходу.

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