Через майданчик Української енергетичної біржі продано один із найдорожчих лотів Держгеонадр

Обновлено: Апрель 22, 2021. Тэги: , , , , ,

Через майданчик Української енергетичної біржі продано один із найдорожчих лотів Держгеонадр

21 квітня у системі Прозорро.Продажі відбувся аукціон із продажу спецдозволу на користування надрами Юліївського родовища (Золочівського блоку), що на Харківщині.

Повідомляє УЕБ.

Стартова ціна лота сягала 58,7 млн грн. Переможною ж стала пропозиція у понад 120,6 млн грн. Тобто вартість зросла більше, ніж на 205 %. Державний бюджет отримав чималий додатковий дохід, а власник спецдозволу зможе 20 років видобувати тут природний газ, конденсат та супутні корисні компоненти, такі як етан, пропан, бутан, гелій.

«Ми вкотре підтвердили, що є надійними та відповідальними партнерами на ринку прозорих аукціонів. Адже наші менеджери не лише завжди допомагають Державній службі геології та надр України успішно заводити лоти у систему, а й активно працюють у напрямку залучення та підготовки великих інвесторів до участі в таких торгах. Тож і цього разу переможець за один із найдорожчих лотів із спецдозволів на користування надрами працював саме на майданчику ТБ «УЕБ». Ми вітаємо АТ «Укргазвидобування» із перемогою та бажаємо розвитку галузі», – коментує Голова біржового комітету ТБ «Українська енергетична біржа» Олексій Дубовський.

Загалом у системі Прозорро.Продажі відбулося понад 150 успішних аукціонів із продажу спецдозволів на користування надрами, які принесли бюджету більше 1,6 млрд грн. Беззаперечним лідером ринку залишається майданчик Української енергетичної біржі, який охоплює понад 70% цього напрямку торгів за рівнем доходу.

Читайте у Терміналі: На УЕБ пройшли перші автоматизовані торги природним газом, що зберігається у ПСГ.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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