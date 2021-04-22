НКРЕКП оштрафувала «Київтеплоенерго» та зменшила тариф на теплову енергію

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) зменшила тариф на виробництво теплової енергії для «Київтеплоенерго» та оштрафувала компанію на понад 300 тис. грн.



Про це йдеться на сайті Регулятора.

Однією з причин такого рішення стало подання енергетичному Регулятору невірогідної інформації щодо квартальної звітності стосовно виробництва електричної та теплової енергії, а також стосовно енерговиробництва відповідно до встановлених форм.

Рішення було ухвалено за результатами планової перевірки КП «Київтеплоенерго».

Регулятор встановив, що підприємство не дотрималось вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, порушило Ліцензійні умови з виробництва електричної енергії, Ліцензійні умови з постачання електричної енергії споживачу та Ліцензійні умови з виробництва теплової енергії.

Зокрема, КП «Київтеплоенерго»:

— надавало Регулятору недостовірну інформацію щодо квартальної звітності стосовно виробництва електричної та теплової енергії, а також стосовно енерговиробництва відповідно до встановлених форм;

— не виконало схвалені Регулятором інвестиційні програми в повному обсязі відповідно до запланованих етапів, обсягів робіт у кількісному вираженні та обсягів фінансування у вартісному вираженні з урахуванням фактичного наповнення джерел фінансування;

— не дотрималось переліку заходів та запланованих обсягів витрат на проведення ремонтних робіт, що були включені Регулятором до структури тарифів на відпуск електричної енергії та виробництво теплової енергії;

— у встановлений строк не повідомило Регулятора про всі зміни даних, які були зазначені в його документах, що додавалися до заяви про отримання ліцензії;

— не надало Регулятору документи, інформацію та звітність, необхідні для виконання ним своїх повноважень, в обсягах та у строки, встановлені Регулятором;

— не дотрималось визначених напрямків та обсягів використання коштів за встановленими статтями витрат;

— не дотрималось структури витрат згідно зі статтями, затвердженими у тарифі на виробництво теплової енергії;

— не виконало інвестиційні програми в затверджених об’ємах за відповідними напрямками на 3 теплоелектроцентралях та когенераційних установках.

У зв’язку з численними порушеннями у діяльності КП «Київтеплоенерго», Регулятор прийняв рішення накласти штраф на підприємство у розмірі 255 тис. грн стосовно діяльності з виробництва та постачання електроенергії та 34 тис. грн стосовно діяльності з виробництва теплової енергії.

Також Регулятор зобов’язав підприємство урахувати в Інвестиційній програмі на 2021 рік стосовно діяльності з виробництва та постачання електроенергії статтю «Додатково отриманий дохід за результатом діяльності у 2018 — 2019 роках» без додаткових джерел фінансування на загальну суму 161 564,52 тис. грн (без ПДВ).

Крім того, Регулятор прийняв рішення зменшити тариф на виробництво теплової енергії для КП «Київтеплоенерго» на суму економії коштів, отриманої у 2018-2020 роках у результаті недофінансування статей витрат у порівнянні з розрахунковими витратами в тарифі на виробництво теплової енергії та недофінансування ремонтної програми 2018 року у розмірі 261 795,67 тис. грн (без ПДВ).

«Термінал» писав, кияни заборгували за опалення та гарячу воду майже 2 млрд гривень.