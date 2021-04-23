2021-04-23: Нафта дорожчає: Brent торгується майже по $66 за барель

Обновлено: Апрель 23, 2021. Тэги: , , , , , , ,

2021-04-23: Нафта дорожчає: Brent торгується майже по $66 за барель

Ф’ючерси на нафту марки Brent з постачанням у червні у п’ятницю зранку під час торгів зросли в ціні до 65,80 долара за барель.

Про це пише УНН  з посиланням на дані Bloomberg.

За даними видання станом на 8:05, вартість ф’ючерсів на нафту марки Brent піднялася на 0,61%.

При цьому ціна червневих ф’ючерсів на нафту марки WTI зросла до 61,91 долара за барель, додавши 0,78%.

Ціни на нафту виросли в п’ятницю в надії на відновлення попиту на паливо в Сполучених Штатах і Європі в міру прискорення економічного зростання і ослаблення обмежень, але побоювання з приводу бурхливої другої хвилі випадків COVID-19 в Індії стримували зростання, пише Reuters.

Ціни на нафту змінюються в п’ятницю, але завершують тиждень зниженням на тлі неоднозначних сигналів щодо найближчих перспектив попиту, пише «Investing.com».

Дані з США і Великобританії вказують на зростаючий попит, в той час, як в низці азійських країн, включаючи Індію і Японію, чекати відновлення споживання в найближчому не доводиться, оскільки захворюваність COVID-19 залишається високою і діють обмежувальні заходи, пише Bloomberg.

Вартість червневих ф’ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures до 8:20 мск в п’ятницю становить $ 65,82 за барель, що на $ 0,42 (0,64%) вище за ціну на закриття попередньої сесії.

За підсумками торгів у четвер ці контракти подорожчали на $ 0,08 (0,1%) — до $ 65,4 за барель. Ціна ф’ючерсів на нафту WTI на червень на електронних торгах Нью-йоркської товарної біржі (NYMEX) до цього часу становить $ 61,92 за барель, що на $ 0,49 (0,8%) вище рівня на закриття попередньої сесії. У четвер вартість цих контрактів збільшилася на $ 0,08 (0,1%) — до $ 61,43 за барель. З початку поточного тижня Brent втратила 1,4%, WTI — 1,9%. Проте наразі ціни на нафту більш ніж на 25% вище, ніж на початку поточного року.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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