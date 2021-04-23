2021-04-23: У п’ятницю ціни на АЗС майже не змінилися

За результатами моніторингу ринку нафтопродуктів в Україні 23 квітня 2021 р роздрібні ціни на світлі нафтопродукти та скраплений газ залишилися майже без змін.
За даними інформаційно-аналітичної системи online-моніторингу і аналізу ринків PsycheaFUEL 3.0, ціна бензину А-92 євро на українських АЗС змінилася на 0.0% (1.0 коп / л) до 27.63 грн / л, бензину А-95 євро — становить 29.39 грн / л. Дизельне пальне євро трохи подорожчало на 0.16% (5.0 коп / л) до 28.64 грн / л. Зріджений нафтовий газ СПБТ, використовуваний в якості моторного пального, за 23 квітня 2021 р змінився в ціні на 0.1% (1.0 коп / л) до 15.78 грн / л. Частка ціни на зріджений нафтовий газ по відношенню до високооктановому бензину становить 53,7%.
|Вид пального
|серед., грн/л
|мін., грн/л
|доба, %
|тиждень, %
|Бензин А-92 євро
|27.63
|18.50
|0.05
|0.05
|Бензин А-95 євро
|29.39
|20.20
|0.13
|0.13
|Дизельне пальне
|28.64
|18.00
|0.16
|0.14
|Зріджений газ
|15.78
|11.15
|0.07
|0.06
Довідково:
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