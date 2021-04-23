2021-04-23: В дрібному опті ціни на нафтопродукти майже не змінилися

23 квітня 2021 на ринку нафтопродуктів в Україні не відзначалося зростання цін на бензини А-92 євро, А-95 євро і дизельне пальне в дрібному опті.
За даними інформаційно-аналітичної системи online-моніторингу і аналізу ринків PsycheaFUEL 3.0, середня ціна дрібнооптових поставок бензину А-92 євро не змінилася і становить 25.96 грн / л. Вартість дрібнооптових партій бензину А-95 євро за день не змінилася і становить 26.96 грн / л. Дизельне пальне євро в дрібному опті змінилося в ціні на 0.1% (-2 коп/л) до 23.7 грн / л.
|Вид пального
|серед., грн/л
|доба, %
|тиждень, %
|30 днів, %
|Бензин А-92 євро
|25.96
|-0.03
|0.13
|5.41
|Бензин А-95 євро
|26.96
|-0.04
|0.10
|5.80
|Дизельнепальне
|23.70
|-0.09
|0.55
|7.02
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Подробнее: http://oilreview.kiev.ua/2021/04/22/2021-04-22-dribnooptovi-pokupci-pridbali-naftoprodukti-za-vchorashnimi-cinami/