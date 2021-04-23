Імпорт скрапленого газу може припинитися з 5 травня 2021 року — Нафтогазова Асоціація України

Нафтогазова Асоціація України (НАУ) звернулась до Прем’єр міністра Дениса Шмигаля з проханням не допустити перебої із забезпеченням країни нафтопродуктами і перенести термін набрання чинності Технічного регламенту на скраплений вуглеводневий газ (СВГ) на 1 березня 2022 року.

Повідомляє НАУ.

29 липня 2020 року Кабінетом Міністрів України прийнято постанову № 667 «Про затвердження Технічного регламенту щодо вимог до газу скрапленого для автомобільного транспорту, комунально-побутового споживання та промислових цілей». Ця постанова набирає чинності з 5 травня 2021 року.

Згідно Технічного регламенту оцінка відповідності ГС вимогам цього Технічного регламенту застосовується виробником, або його уповноваженим представником, або імпортером, або розповсюджувачем із залученням органів з оцінки відповідності, призначених для виконання ними як третіми сторонами завдань з оцінки відповідності згідно з цим Технічним регламентом відповідно до закону.

Асоціація занепокоєна, що за 9 місяців, що минули з моменту прийняття ПКМУ № 667 Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України не призначено жодного органу з оцінки відповідності газу скрапленого, що унеможливлює проведення оцінки відповідності та подальшу реалізацію на внутрішньому ринку. Варто зазначити, що станом на 23 квітня 2021 року на засіданнях Уряду не розглянуто та не затверджено постанову кабінету міністрів України про перенесення термінів введення Технічного регламенту.

Така ситуація може призвести до повного припинення імпорту газу скрапленого з 5 травня 2021 року. Споживання газу скрапленого в Україні перевищує споживання бензинів автомобільних та сягає більше 2 млн. тон щороку. З урахування значної частки імпортованої продукції у балансі споживання СВГ в Україні, яка у 2019 та 2020 роках складає майже 80% відсотків, такі обмеження можуть призвести, в кінцевому рахунку, до перебоїв із забезпечення країни нафтопродуктами.

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