КМДА підтримала залучення кредиту в 140 млн євро на розвиток теплової інфраструктури міста

Обновлено: Апрель 23, 2021. Тэги: , ,

КМДА підтримала залучення кредиту в 140 млн євро на розвиток теплової інфраструктури міста

Київська міська рада підтримала залучення кредиту Європейського банку реконструкції на розвиток теплової інфраструктури міста кредит в обсязі до 140 млн євро буде взято під гарантію Київради у 2021 році.

Відповідне рішення підтримали 93 депутати, пише пресслужба КМДА.

«Комунальному підприємству «Київтеплоенерго» надано дозвіл на вчинення всіх необхідних правочинів, а Київського міського голову Віталія Кличка уповноважено підписати від імені Київради договір гарантії із ЄБРР. Очікуваний строк погашення кредиту – до 13 років із дати укладання договору», — йдеться у повідомленні.

Наймасштабніший проєкт в рамках кредитної програми – встановлення на ТЕЦ-6 сучасного когенераційного обладнання.

Інша частина програми – енергоефективність. На ТЕЦ-5 планується будівництво конденсаційного економайзера. Обладнання використовує залишкову енергію димових газів для виробництва тепла.

Передбачається фінансування комплексу рішень, спрямованих на впровадження системи моніторингу та управління SCADA.

Раніше «Термінал» писав, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) зменшила тариф на виробництво теплової енергії для «Київтеплоенерго» та оштрафувала компанію на понад 300 тис. грн.

 

Автор:

(Всего статей: 17979)

РедакцияСвязаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоты, газ, Компании, Официоз, Торговля, энергетика

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Ваши Имя Фамилия (обязательно):

Ваш контактный телефон:

Ваш E-Mail (обязательно):

Ваше сообщение:

Исправить это! :)

Ошибка:

Как правильно: