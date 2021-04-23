КМДА підтримала залучення кредиту в 140 млн євро на розвиток теплової інфраструктури міста

Київська міська рада підтримала залучення кредиту Європейського банку реконструкції на розвиток теплової інфраструктури міста кредит в обсязі до 140 млн євро буде взято під гарантію Київради у 2021 році.

Відповідне рішення підтримали 93 депутати, пише пресслужба КМДА.

«Комунальному підприємству «Київтеплоенерго» надано дозвіл на вчинення всіх необхідних правочинів, а Київського міського голову Віталія Кличка уповноважено підписати від імені Київради договір гарантії із ЄБРР. Очікуваний строк погашення кредиту – до 13 років із дати укладання договору», — йдеться у повідомленні.

Наймасштабніший проєкт в рамках кредитної програми – встановлення на ТЕЦ-6 сучасного когенераційного обладнання.

Інша частина програми – енергоефективність. На ТЕЦ-5 планується будівництво конденсаційного економайзера. Обладнання використовує залишкову енергію димових газів для виробництва тепла.

Передбачається фінансування комплексу рішень, спрямованих на впровадження системи моніторингу та управління SCADA.

Раніше «Термінал» писав, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) зменшила тариф на виробництво теплової енергії для «Київтеплоенерго» та оштрафувала компанію на понад 300 тис. грн.