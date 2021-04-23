Податкова виявила незаконно виготовлене пальне на 26 млн гривень

Співробітники Головного управління ДФС у Києві пыд час досудового розслідування кримінального провадження встановили, що на одній з АЗС у м. Київ, невстановленими особами здійснюється збут незаконно виготовлених підакцизних товарів, а саме: паливо-мастильних матеріалів, які не відповідають вимогам ДСТУ.

Про це пише пресслужба ГФС.

«Співробітники ГУ ДФС провели низку санкціонованих обшуків на території Київської, Чернігівської областей та м. Києва на автозаправних станціях які використовуються для ведення господарської діяльності товариств та в нежитлових приміщеннях.В результаті обшуків виявлено бензин різних марок у кількості майже 950 000 літрів, відібрано зразки паливно-мастильних матеріалів для подальшого проведення експертного дослідження та вилучено фінансово-господарські документи.Орієнтовна вартість виявлених паливно-мастильних матеріалів становить понад 26 млн гривень», — йдеться у

Вилучені документи, вказані в ухвалі суду, визнані речовими доказами та долучені до матеріалів кримінального провадження.

Планується проведення експертного дослідження відібраних зразків нафтопродуктів, а також накладення арешту на вилучені паливно-мастильні матеріали.

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