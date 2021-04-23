Податкова закрила 11 нелегальних АЗС на Одещині

Обновлено: Апрель 23, 2021. Тэги: , ,

Податкова закрила 11 нелегальних АЗС на Одещині

Представники нафтової галузі, профільних асоціацій, органів місцевого самоврядування, ДФС, ДСНС, Нацполіції та інших уповноважених органів отримали від Кабінету міністрів доручення посилити боротьбу з нелегальним обігом пального.

Під головуванням І-го заступника голови Одеської облдержадміністрації Бориса Волошенкова відбулось чергове засідання міжвідомчої регіональної робочої групи з протидії нелегальному обігу пального в Одеській області, йдеться на сайті обладміністрації.

«Основний збиток державі, конкуренції та ризики для споживачів становлять навіть не заправні станції, а нелегальний обіг пального як такий. Йдеться про пальне, за яке не сплачуються податки, і яке дуже часто не відповідає стандартам якості. Тому за дорученням голови Одеської ОДА Сергія Гриневецького, представниками Головного управління ДФС в Одеській області та Головного управління ДПС в Одеській області відпрацьовано 100 АЗС, перевірено 51 АЗС і припинено діяльність 11 нелегальних АЗС. При цьому вилучено 46,2 тонни пального на суму 4386,84 тис. грн та обладнання вартістю 2921,0 тис. грн», — сказав І-й заступник голови Одеської облдержадміністрації Борис Волошенков.

Читайте в «Терміналі», Мінрегіон: Закриття нелегальних АЗС — стратегічне завдання.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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