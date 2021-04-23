Податкова закрила 11 нелегальних АЗС на Одещині

Представники нафтової галузі, профільних асоціацій, органів місцевого самоврядування, ДФС, ДСНС, Нацполіції та інших уповноважених органів отримали від Кабінету міністрів доручення посилити боротьбу з нелегальним обігом пального.
Під головуванням І-го заступника голови Одеської облдержадміністрації Бориса Волошенкова відбулось чергове засідання міжвідомчої регіональної робочої групи з протидії нелегальному обігу пального в Одеській області, йдеться на сайті обладміністрації.
«Основний збиток державі, конкуренції та ризики для споживачів становлять навіть не заправні станції, а нелегальний обіг пального як такий. Йдеться про пальне, за яке не сплачуються податки, і яке дуже часто не відповідає стандартам якості. Тому за дорученням голови Одеської ОДА Сергія Гриневецького, представниками Головного управління ДФС в Одеській області та Головного управління ДПС в Одеській області відпрацьовано 100 АЗС, перевірено 51 АЗС і припинено діяльність 11 нелегальних АЗС. При цьому вилучено 46,2 тонни пального на суму 4386,84 тис. грн та обладнання вартістю 2921,0 тис. грн», — сказав І-й заступник голови Одеської облдержадміністрації Борис Волошенков.
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