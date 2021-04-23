Польська PGNiG почала буріння свердловин на шельфі Північного моря

Польська компанія PGNiG почала буріння свердловин на родовищі Duva на шельфі Північного моря.

Про це пише пресслужба PGNiG.

«Ми послідовно формуємо диверсифікований портфель постачання газу, ключовим елементом якого є власний видобуток на норвезькому континентальному шельфі. Ми хочемо бути впевнені, що найбільша можлива частка природного газу, що поставляється до Польщі, як тільки Baltic Pipe буде введена в експлуатацію, буде надходити з родовищ, що частково належать PGNiG Upstream Norway», – заявив голова правління PGNiG Павел Маєвський.

Як повідомляє пресслужба компанії, свердловини, кожна довжиною 2500 метрів, буряться з використанням напівзанурювальної платформи. Duva – нафтогазове родовище з запасами 88 млн барелів нафтового еквівалента, включаючи близько 8,4 млрд кубометрів природного газу.

Спочатку максимальний видобуток складе близько 30 тисяч барелів нафтового еквівалента на добу. PGNiG Upstream Norway володіє 30% часткою в Duva, а іншими партнерами є Neptune Energy (оператор родовища з 30% часткою), Idemitsu Petroleum Norge (30%) і Sval Energi (10%).

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