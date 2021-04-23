Польська PGNiG почала буріння свердловин на шельфі Північного моря

Обновлено: Апрель 23, 2021. Тэги: , ,

Польська PGNiG почала буріння свердловин на шельфі Північного моря

Польська компанія PGNiG почала буріння свердловин на родовищі Duva на шельфі Північного моря.
Про це пише пресслужба PGNiG.

«Ми послідовно формуємо диверсифікований портфель постачання газу, ключовим елементом якого є власний видобуток на норвезькому континентальному шельфі. Ми хочемо бути впевнені, що найбільша можлива частка природного газу, що поставляється до Польщі, як тільки Baltic Pipe буде введена в експлуатацію, буде надходити з родовищ, що частково належать PGNiG Upstream Norway», – заявив голова правління PGNiG Павел Маєвський.

Як повідомляє пресслужба компанії, свердловини, кожна довжиною 2500 метрів, буряться з використанням напівзанурювальної платформи. Duva – нафтогазове родовище з запасами 88 млн барелів нафтового еквівалента, включаючи близько 8,4 млрд кубометрів природного газу.

Спочатку максимальний видобуток складе близько 30 тисяч барелів нафтового еквівалента на добу. PGNiG Upstream Norway володіє 30% часткою в Duva, а іншими партнерами є Neptune Energy (оператор родовища з 30% часткою), Idemitsu Petroleum Norge (30%) і Sval Energi (10%).

«Термінал» писав, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA і група Нафтогаз підписали угоду про наміри щодо співпраці в пошуку та експлуатації українських вуглеводневих ресурсів.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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