Тарифи на опалення та гаряче водопостачання будуть підвищуватись, — прогноз НБУ

Очікується, що влітку вартість природного газу більш ніж удвічі перевищуватиме цінові мінімуми минулого літа.

Прогнозує Національний банк України у Інфляційному звіті за перший квартал 2021 року.

«Відтак внесок газу сформує більше третини річної адміністративної інфляції в ІІ кварталі. За підсумками 2021 року ціна газу буде близькою до минулорічної завдяки поступовому зниженню ціни газу на європейських газових хабах протягом року та посиленню конкуренції на внутрішньому ринку. Проте тарифи на опалення та гаряче водопостачання будуть підвищуватись, оскільки вони не коригувались у 2020 році, незважаючи на подорожчання газу та зростання витрат на оплату праці. Збільшення заробітних плат у сфері ЖКГ (зокрема за рахунок підвищення мінімальної заробітної плати), та інших виробничих витрат зумовить подальше подорожчання окремих комунальних послуг», — йдеться у документі НБУ.

Раніше Термінал писав, що скасування пільгового тарифу на електроенергію вплине на інфляцію — НБУ.