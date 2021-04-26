2021-04-26: Ціна нафти корегується на тлі тиску на попит

Ф’ючерси на нафту марки Brent з постачанням у червні у понеділок зранку під час торгів знизилися в ціні до 65,57 долара за барель.

Про це пише УНН з посиланням на дані Bloomberg.

За даними видання станом на 8:49, вартість ф’ючерсів на нафту марки Brent знизилася на 0,82%.

При цьому ціна червневих ф’ючерсів на нафту марки WTI впала до 61,73 долара за барель, втративши 0,66%.

Ціни на нафту впали в понеділок через побоювання, що зростання кількості випадків COVID-19 в Індії знизить попит на паливо в третьому за величиною імпортері нафти у світі, а також через те, що інвестори скорегували позиції напередодні запланованого збільшення видобутку нафти ОПЕК+ з травня, пише Reuters.

Ціни на нафту еталонних марок знижуються в ході торгів у понеділок, пише «Investing.com».

Інвестори продовжують стежити за епідеміологічною ситуацією в Азії, а також чекають зустрічі ОПЕК +, яка запланована на цей тиждень.

Вартість червневих ф’ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures до 8:11 МСК у понеділок становить $ 65,67 за барель, що на $ 0,44 (0,67%) нижче ціни на закриття попередньої сесії.

За підсумками торгів в п’ятницю ці контракти подорожчали на $ 0,71 (1,1%) — до $ 66,11 за барель.

Ціна ф’ючерсів на нафту WTI на червень на електронних торгах Нью-йоркської товарної біржі (NYMEX) до цього часу становить $ 61,76 за барель, що на $ 0,38 (0,61%) нижче рівня на закриття попередньої сесії.

У п’ятницю вартість цих контрактів збільшилася на $ 0,71 (1,2%) — до $ 62,14 за барель.

На настрій інвесторів тисне погіршення епідеміологічної ситуації в деяких азійськи[ країнах. У чотирьох японських префектурах (Токіо, Осаці, Кіото і Хіого) був оголошений режим НС, який триватиме до 11 травня. Тим часом в Індії 24 квітня були зафіксовані рекордні 349,69 тис. Нових випадків COVID-19.