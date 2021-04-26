2021-04-26: Останній понеділок квітня позначився значним зростанням дрібнооптових цін на пальне

26 квітня 2021 на ринку нафтопродуктів в Україні відзначалося зростання цін на бензини А-92 євро, А-95 євро і дизельне пальне в дрібному опті.
За даними інформаційно-аналітичної системи online-моніторингу і аналізу ринків PsycheaFUEL 3.0, середня ціна дрібнооптових поставок бензину А-92 євро змінилася на 0.90% (23 коп/л) до 26.21 грн/л. Вартість дрібнооптових партій бензину А-95 євро за день зросла на 0.70% (19 коп/л) до 27.15 грн/л. Дизельне пальне євро в дрібному опті змінилося в ціні на 0.21% (5 коп/л) до 23.75 грн/л.
|Вид пального
|серед., грн/л
|доба, %
|тиждень, %
|30 днів, %
|Бензин А-92 євро
|26.21
|0.90
|0.94
|6.77
|Бензин А-95 євро
|27.15
|0.70
|0.77
|6.72
|Дизельное пальне
|23.75
|0.21
|0.10
|7.64
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