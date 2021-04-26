Держрегулювання цін на бензин і ДП призведе до негативних наслідків — заступник міністра енергетики

Обновлено: Апрель 26, 2021. Тэги: , ,

Держрегулювання цін на бензин і ДП призведе до негативних наслідків — заступник міністра енергетики

Впровадження державного регулювання цін на бензин і дизельне пальне приведе до негативних наслідків для ринку.
Так вважає заступник міністра енергетики Максим Нємчінов, пише «Енергореформа».

«Міністерство енергетики не має наміру ініціювати впровадження держрегулювання цін на бензин і дизельне паливо. Це призведе до негативних наслідків для ринку», — сказав він в коментарі агентству «Інтерфакс-Україна».

За словами Нємчинова, держрегулювання загрожує, зокрема: обмеженням конкуренції на ринку, збільшенням тіньового сегмента, зростанням цін нафтотрейдерами в якості страховки для компенсації підвищення цін у разі їх значних коливань, а також обмеженням продажу нафтопродуктів за готівку і переходом на талонну систему.

Нємчинов зазначив, що Мінекономіки та Антимонопольний комітет України мають досить повноважень і важелів впливу на ринок моторних палив і контролю ситуації на ньому, щоб не допускати антиконкурентних дій його учасників. Разом з тим заступник міністра повідомив, що Міненерго завершує розробку Концепції розвитку газо- і нафтопереробної промисловості та Концепції розвитку ринку нафтопродуктів і газових палив України до 2025 року. За його словами, обидві концепції спрямовані на створення системної галузевої політики, а також фіскальних і регуляторних умов відновлення і підвищення ефективності роботи галузевих підприємств.

«Один з ключових моментів концепцій — ми націлені на збільшення частки українських нафтопродуктів належної якості на ринку і зниження його залежності від імпортних поставок», — підкреслив заступник міністра.
Він також повідомив, що міністерство завершує роботу з підготовки проєкту урядової постанови про моніторинг якості й цін нафтопродуктів і зрідженого газу, спрямованого на забезпечення належного рівня їх якості, відповідності ціни та безпеки. Крім того, за його словами, моніторинг дозволить отримати механізм прозорого формування ринкових цін на нафтопродукти й зріджений газ, а також стане дієвим інструментом в руках АМКУ для онлайн-моніторингу ринку та своєчасного виявлення порушень законодавства на ньому.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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