МАГАТЕ визнає суверенітет України над ядерними об’єктами на непідконтрольних територіях

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів переговори із Генеральним директором Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаелем Маріано Гроссі.
Повідомляє МЗС України.
Сторони обговорили застосування гарантій МАГАТЕ до всіх ядерних об’єктів на території України, зокрема на тимчасово окупованих територіях, відповідно до угоди між Україною і Агентством.
Рафаель Маріано Гроссі підтвердив чітку позицію: МАГАТЕ розмовлятиме лише з Україною щодо всіх ядерних об’єктів на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей та Криму, оскільки визнає лише суверенітет нашої держави над ними.
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