Moody’s покращило прогноз по світовій енергетиці

Обновлено: Апрель 26, 2021. Тэги: , , ,

Moody’s покращило прогноз по світовій енергетиці

Міжнародне рейтингове агентство Moody’s поліпшило до позитивного зі стабільного прогноз по світовому енергетичному сектору на тлі зростання цін на енергоносії і відновлення попиту на сировинні товари, йдеться в повідомленні агентства.

Передає Прайм.

«Стійке зростання цін на сировинні товари на тлі відновлення світової економіки має сприяти розвороту фундаментальних показників галузі в найближчі 12-18 місяців», — пише агентство.

Moody’s зберігає свої середньострокові прогнози для цін на нафту в діапазоні від 45 до 65 доларів за барель, і для природного газу Henry Hub — на рівні 2-3 долари за MMBtu (1 мільйон британських теплових одиниць).

«Відкладений споживчий попит і зростання торгової і виробничої активності в міру стримування пандемії COVID-19 сприяють відновленню глобальної економічної активності. Це, в свою чергу, прискорює темпи відновлення попиту на нафту і газ в кінці 2021 — початку 2022 року», — зазначила старший віце-президент Moody’s Олена Надточій.

На думку експерта, в 2021 році сприятлива ринкова обстановка і відносно низькі операційні витрати сприятимуть підвищенню прибутку і операційного грошового потоку компаній, що займаються розвідкою і видобутком.

Moody’s також пише, що відкладений попит на поїздки і сезонне зростання прибутку компаній у другому і третьому кварталах в 2021 році обіцяє хороші перспективи для сегмента переробки і збуту до 2022 року. За оцінками Moody’s, світовий попит на нафтопродукти зросте приблизно на 6% в цьому році і на майже 4% в 2022 році.

«Тим часом, високий прибуток в глобальних секторах розвідки і видобутку і нафтопереробки приведуть до зростання прибутку інтегрованих нафтових компаній в середньому приблизно на 50%, втім, це в порівнянні з низькою базою», — додає агентство.

Читайте у Терміналі — Moody’s: Переход на ВИЭ энергетику несет долгосрочные риски для европейских энергокомпаний.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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