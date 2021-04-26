Moody’s покращило прогноз по світовій енергетиці

Міжнародне рейтингове агентство Moody’s поліпшило до позитивного зі стабільного прогноз по світовому енергетичному сектору на тлі зростання цін на енергоносії і відновлення попиту на сировинні товари, йдеться в повідомленні агентства.

Передає Прайм.

«Стійке зростання цін на сировинні товари на тлі відновлення світової економіки має сприяти розвороту фундаментальних показників галузі в найближчі 12-18 місяців», — пише агентство.

Moody’s зберігає свої середньострокові прогнози для цін на нафту в діапазоні від 45 до 65 доларів за барель, і для природного газу Henry Hub — на рівні 2-3 долари за MMBtu (1 мільйон британських теплових одиниць).

«Відкладений споживчий попит і зростання торгової і виробничої активності в міру стримування пандемії COVID-19 сприяють відновленню глобальної економічної активності. Це, в свою чергу, прискорює темпи відновлення попиту на нафту і газ в кінці 2021 — початку 2022 року», — зазначила старший віце-президент Moody’s Олена Надточій.

На думку експерта, в 2021 році сприятлива ринкова обстановка і відносно низькі операційні витрати сприятимуть підвищенню прибутку і операційного грошового потоку компаній, що займаються розвідкою і видобутком.

Moody’s також пише, що відкладений попит на поїздки і сезонне зростання прибутку компаній у другому і третьому кварталах в 2021 році обіцяє хороші перспективи для сегмента переробки і збуту до 2022 року. За оцінками Moody’s, світовий попит на нафтопродукти зросте приблизно на 6% в цьому році і на майже 4% в 2022 році.

«Тим часом, високий прибуток в глобальних секторах розвідки і видобутку і нафтопереробки приведуть до зростання прибутку інтегрованих нафтових компаній в середньому приблизно на 50%, втім, це в порівнянні з низькою базою», — додає агентство.

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