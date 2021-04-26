НКРЕКП: З огляду на специфіку українського законодавства відмовитив сертифікації Укренерго за моделлю OU

Обновлено: Апрель 26, 2021. Тэги: , ,

НКРЕКП: З огляду на специфіку українського законодавства відмовитив сертифікації Укренерго за моделлю OU

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 23 квітня ухвалила рішення про відмову НЕК «Укренерго» у сертифікації за моделлю відокремлення власності OU, з огляду на специфіку українського законодавства.

Таке рішення енергетичний Регулятор ухвалив на засіданні 23 квітня.

«З цього питанню комісія приймала попереднє рішення про сертифікацію НЕК «Укренерго» за моделлю OU. Проте Секретаріат енергетичного співтовариства не підтримав сертифікацію за такою моделлю, а законодавство України не дозволяє її реалізувати», – зазначив у ході засідання член НКРЕКП Руслан Кайдаш.

Він підкреслив, що, оскільки був прийнятий закон про внесення змін до закону «Про ринок електричної енергії», який дозволяє сертифікувати «Укренерго» за моделлю ІSО, то пропонується прийняти рішення про відмову в сертифікації за моделлю OU, щоб почати сертифікацію «Укренерго» вже за моделлю ІSО.

В зв’язку з цим, під час засідання НКРЕКП внесла зміни до порядку сертифікації, в якому врахувала нові положення закону «Про ринок електричної енергії», що дозволять сертифікувати НЕК «Укренерго» за моделлю ІSО.

Як наголошувалося під час засідання, указані зміни мають пройти обговорення. У разі їх схвалення, «Укренерго» буде сертифіковано за моделлю ІSО вже до кінця 2021 року.

Асоціація закликає Прем’єр-міністра, а також Міністерство енергетики України з метою недопущення перебоїв з забезпеченням країни нафтопродуктами, уникнення численної кількості судових спорів, накопичення значної кількості вагонів зі скрапленим вуглеводневим газом на вузлових стаціях Укрзалізниці ініціювати перенесення набрання чинності Технічним регламентом до 1 березня 2022 року.

«Термінал» писав, інтеграція енергосистеми в ENTSO-E в пріоритетних Планах розвитку Укренерго.

Автор:

(Всего статей: 17993)

РедакцияСвязаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
«
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоты, газ, Компании, Официоз, Торговля, энергетика

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Ваши Имя Фамилия (обязательно):

Ваш контактный телефон:

Ваш E-Mail (обязательно):

Ваше сообщение:

Исправить это! :)

Ошибка:

Как правильно: