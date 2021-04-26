НКРЕКП: З огляду на специфіку українського законодавства відмовитив сертифікації Укренерго за моделлю OU

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 23 квітня ухвалила рішення про відмову НЕК «Укренерго» у сертифікації за моделлю відокремлення власності OU, з огляду на специфіку українського законодавства.

Таке рішення енергетичний Регулятор ухвалив на засіданні 23 квітня.

«З цього питанню комісія приймала попереднє рішення про сертифікацію НЕК «Укренерго» за моделлю OU. Проте Секретаріат енергетичного співтовариства не підтримав сертифікацію за такою моделлю, а законодавство України не дозволяє її реалізувати», – зазначив у ході засідання член НКРЕКП Руслан Кайдаш.

Він підкреслив, що, оскільки був прийнятий закон про внесення змін до закону «Про ринок електричної енергії», який дозволяє сертифікувати «Укренерго» за моделлю ІSО, то пропонується прийняти рішення про відмову в сертифікації за моделлю OU, щоб почати сертифікацію «Укренерго» вже за моделлю ІSО.

В зв’язку з цим, під час засідання НКРЕКП внесла зміни до порядку сертифікації, в якому врахувала нові положення закону «Про ринок електричної енергії», що дозволять сертифікувати НЕК «Укренерго» за моделлю ІSО.

Як наголошувалося під час засідання, указані зміни мають пройти обговорення. У разі їх схвалення, «Укренерго» буде сертифіковано за моделлю ІSО вже до кінця 2021 року.

Асоціація закликає Прем’єр-міністра, а також Міністерство енергетики України з метою недопущення перебоїв з забезпеченням країни нафтопродуктами, уникнення численної кількості судових спорів, накопичення значної кількості вагонів зі скрапленим вуглеводневим газом на вузлових стаціях Укрзалізниці ініціювати перенесення набрання чинності Технічним регламентом до 1 березня 2022 року.

«Термінал» писав, інтеграція енергосистеми в ENTSO-E в пріоритетних Планах розвитку Укренерго.