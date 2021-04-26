Шмигаль планує подати до розгляду ВР призначення Галущенка міністром енергетики

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль може внести в Раду подання про призначення Германа Галущенка міністром енергетики у вівторок, 27 квітня.



Про це повідомив перший заступник голови фракції «Слуга народу» Олександр Корнієнко на брифінгу за підсумками засідання погоджувальної ради в понеділок, 26 квітня.

«Зараз є порядок денний засідання на вівторок і найближчим часом ми дізнаємося про час цього засідання. Так само ми зараз готуємо порядок денний про засідання на четвер, і окреме, швидше за все, буде засідання з кадрових питань щодо розгляду кандидатури пана Германа Галущенка на посаду міністра енергетики України», — сказав він.

За його словами, зараз в Раді проходять всі необхідні формальності.

«Відповідно, ми зараз проходимо весь паперовий процес, але сподіваємося, що завтра пан прем’єр внесе це подання до Верховної ради, і голова ВР направить це на комітет», — додав Корнієнко.

При цьому він уточнив, що Галущенку ще потрібно зустрітися з іншими депутатськими фракціями і «спробувати заручитися підтримкою інших фракцій у боротьбі за цю посаду».

Нагадаємо, кандидатуру Галущенко СН раніше розглянула на засіданні.