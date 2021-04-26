В Нафтогазі оприлюднили річний тариф на газ

ГК «Нафтогаз України» озвучила фіксований річний тариф на газ – 7,96 грн / куб.м з ПДВ, без вартості розподілу (доставки).

Про це пише пресслужба Нафтогазу.

«Тариф діятиме з 1 травня 2021-го і до 30 квітня 2022 року. З 1 травня клієнтів автоматично переводять на новий річний тарифний план – «Фіксований». Він доступний для отримувачів пільг та субсидій.

Повідомляється, що «Нафтогаз України» є постачальником «останньої надії» (ПОН), тобто забезпечує газом побутових клієнтів, які раптово втратили постачальника», — йдеться у повідомленні.

Ціна на газ для клієнтів ПОН у травні становитиме 9,57 грн / куб.м з ПДВ, без вартості розподілу (доставки). Надалі такі клієнти мають обрати ринкову газову компанію та заключити з нею договір, щоб отримати вигідніші ціни.

«Термінал» раніше писав, НАК «Нафтогаз України» завершила розробку ринкового рішення – річного тарифу для населення на газ, та готова запропонувати його з 1 травня.