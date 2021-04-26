В ПСГ зменшився обсяг газу в результаті продовження опалювального сезону

Обсяг газу в підземних сховищах станом на 24 квітня зменшився до 15,350 млрд куб. м.



Про це свідчить оперативна інформація від ОГТСУ.

Скорочення запасів за тиждень становило 116,26 млн куб. м, або 0,75%.

Відбір газу за минулий тиждень був меншим, ніж тижнем раніше, коли він сягав 148,87 млн куб. м (-0,95%).

Так, в Україні міста почали завершувати опалювальний сезон.

В даних за 24 квітня вказано, що в Україну зі Словаччини, Угорщини та Польщі природний газ не надходив.

Читайте в «Терміналі», газотранспортна інфраструктура буде задіяна для експорту екологічно чистого палива до ЄС.