2021-04-27: На АЗС ціни майже не змінились

За результатами моніторингу ринку нафтопродуктів в Україні 28 квітня 2021 р роздрібні ціни на світлі нафтопродукти та скраплений газ залишилися майже без змін.
За даними інформаційно-аналітичної системи online-моніторингу і аналізу ринків PsycheaFUEL 3.0, ціна бензину А-92 євро на українських АЗС змінилася на 0.0% (2.0 коп / л) до 27.65 грн / л, бензину А-95 євро — становить 29.41 грн / л. Дизельне пальне євро трохи подорожчало на 0.1% (1.0 коп / л) до 28.66 грн / л. Зріджений нафтовий газ СПБТ, використовуваний в якості моторного пального, за 28 квітня 2021 р не змінився в ціні — 15.78 грн / л. Частка ціни на зріджений нафтовий газ по відношенню до високооктановому бензину становить 53,7%.
|Вид пального
|серед., грн/л
|мін., грн/л
|доба, %
|тиждень, %
|Бензин А-92 євро
|27.65
|18.50
|0.06
|0.18
|Бензин А-95 євро
|29.41
|20.20
|0.05
|0.21
|Дизельне пальне
|28.66
|18.00
|0.04
|0.14
|Зріджений газ
|15.78
|11.15
|0.00
|0.05
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