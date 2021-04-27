2021-04-27: Нафта Brent торгується вище $66 за барель

Ф’ючерси на нафту марки Brent з постачанням у червні у вівторок зранку під час торгів зросли в ціні до 66,06 долара за барель.

Про це пише УНН.

За даними видання Bloomberg станом на 10:02, вартість ф’ючерсів на нафту марки Brent на торгах піднялася на 0,62%.

При цьому ціна червневих ф’ючерсів на нафту марки WTI зросла до 62,33 долара за барель, додавши 0,68%.

Ціни на нафту відновилися у вівторок після падіння на попередній сесії, але зростання, ймовірно, буде обмежене на тлі зростаючого занепокоєння з приводу попиту на паливо в Індії, третьому за величиною імпортері нафти у світі, яка зараз зіткнулася зі сплеском нових випадків коронавірусу, пише Reuters.

Вартість червневих ф’ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures до 8:45 мск у вівторок становить $ 66,26 за барель, що на $ 0,61 (0,93%) вище за ціну на закриття попередньої сесії. За підсумками торгів у понеділок ці контракти подешевшали на $ 0,46 (0,7%) — до $ 65,65 за барель.

Ціна ф’ючерсів на нафту WTI на червень на електронних торгах Нью-йоркської товарної біржі (NYMEX) до цього часу зросла на $ 0,57 (0,92%) — до $ 62,48 за барель. У понеділок вартість цих контрактів опустилася на $ 0,23 (0,4%) — до $ 61,91 за барель.